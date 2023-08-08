Эксперт разъяснил приостановку РФ налоговых договоров с недружественными странами

Приостановление отдельных положений договоров России по налогообложению с недружественными странами не должно повлиять на зачет российскими инвесторами иностранного налога. Однако финальное слово — за законодателем. Об этом 8 августа «Известиям» заявил руководитель налоговой дирекции «Альфа-Капитал» Константин Асабин.

Ранее в этот день президент РФ Владимир Путин подписал указ о приостановке отдельных положений договоров России по налогообложению с недружественными странам. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. В том числе указ касается США и стран Евросоюза.

«По намерениям, которые преследуются данным указом, мы понимаем, что действительно есть часть операций, по которым те налоговые привилегии, которые были ранее доступны во взаимоотношениях с недружественными странами, более доступны не будут. Однако самое важное — это вопрос частных инвесторов, интересы которых обещали учитывать, исходя из публичных заверений, сделанных ранее, в особенности в рамках Петербургского международного экономического форума», — сказал он.

Эксперт отметил, что приостановление положений по налогообложению не практиковалось ранее.

«Единственный пример — это приостановление соглашения с Латвией в прошлом году. Как правило, либо соглашение действует в полном объеме (с учетом дополнительных протоколов), либо соответственно они денонсируются, как в печальных примерах с Нидерландами в 2021 году и с Данией в этом году», — разъяснил Асабин.

По его словам, для частных инвесторов возникает риск того, что партнеры РФ по соглашениям, которые относятся к недружественным странам, примут зеркальные приостанавливающие меры. Это, как считает специалист, приведет к повышению налога, который будет взиматься у источника при выплате, например, дивидендов.

Собеседник «Известий» добавил, что ожидаются разъяснения от налоговых органов или Министерства финансов, а также федеральный закон, который должен быть принят на основании указа президента. Эти документы сориентируют инвесторов и устранят те вопросы, по которым сегодня присутствуют неопределенность, заключил Асабин.

В июне Министерство финансов РФ расширило перечень стран, предоставляющих льготный режим налогообложения или не раскрывающих информацию при проведении финансовых операций. Так, список увеличился до 91 государства или территории. В него были добавлены страны, которые перестали обмениваться информацией с Россией после включения в черный список ЕС.

Данная ответная мера со стороны России на решения западных стран позволит уменьшить возможности для российского бизнеса использовать схемы с иностранными компаниями, с офшорными юрисдикциями, чтобы платить меньше налогов. Такое мнение выразил «Известиям» доцент кафедры политической экономии экономического факультета РУДН Максим Чирков.