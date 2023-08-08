В Профсоюзе работников здравоохранения рассказали о новой системе оплаты труда

Новая система оплаты труда медиков позволит выровнять их заработки по регионам. Об этом в разговоре с «Известиями» 8 августа сообщил председатель Профсоюза работников здравоохранения РФ Анатолий Домников.

Он отметил, что система, о планах введения которой в 2025 году ранее в этот день сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко, на самом деле, не новая. Изначально ее планировалось внедрить в пилотном режиме в семи регионах в 2021 году, затем в 2022-м, а после ее планируемый запуск перенесли на 2025-й.

Как обратил внимание Домников, действующая система оплаты труда медикам предполагает, что каждый регион определяет ее сам. А в некоторых случаях это делают главврачи медучреждений. Из-за этого в зарплате медиков возник большой разрыв, в зависимости от регионов. Внедрение новой системы должно решить эту проблему.

По его словам, она предполагает введение единых подходов к формированию окладной части, выплат компенсационного и стимулирующего характера и единых размеров обязательных выплат.

«Чем быстрее проект будет реализован, тем лучше. Потому что всё-таки, как бы мы не пытались закреплять кадры в здравоохранении, заработная плата — это основное ключевое звено. Если система оплаты труда у нас останется в том виде, в котором она действует сейчас, то победить дефицит кадров, который сейчас наблюдается в системе здравоохранения страны, будет тяжело», — подчеркнул Домников.

Он добавил, что сначала новую систему планируется опробовать в виде пилотного проекта в семи регионах: Белгородской, Курганской, Омской, Оренбургской, Тамбовской областях, Республике Саха (Якутия) и Севастополе.

26 июля были опубликованы результаты опроса, которые показали, что 40% россиян считают врачей самой недооцененной в зарплатном плане профессией. По мнению опрошенных, их доход должен составлять 130 тыс. рублей в месяц.