Реклама
Прямой эфир
Общество
Раненных в результате обстрела ВСУ журналистов «Известий» выписали из больницы
Мир
Президент Польши Дуда назначил парламентские выборы на 15 октября
Общество
У сбитой электровелосипедом женщины в Москве остались двое детей
Политика
Путин подписал указ о расчетах по внешним контрактам на поставку сельхозпродукции РФ
Экономика
Хуснуллин сообщил о почти законченном строительстве трассы от Москвы до Казани
Происшествия
Мирный житель погиб в результате обстрела ВСУ Киевского района Донецка
Происшествия
Несколько взрывов раздались в центре Донецка
Общество
Жена Володарского назвала дату церемонии прощания с переводчиком
Наука и техника
NASA предупредило о приближении потенциально опасного астероида к Земле
Экономика
Аналитик рассказал о зависимости США от импортных поставок нефти
Экономика
Курс доллара вырос по итогам торгов во вторник почти на два рубля
Мир
Путин провел телефонный разговор с президентом ЮАР Рамафосой
Армия
В США заявили о почти полном уничтожении Россией украинской системы ПВО

В Профсоюзе работников здравоохранения рассказали о новой системе оплаты труда

Анатолий Домников: новая система оплаты труда медиков позволит выровнять их заработки
0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Новая система оплаты труда медиков позволит выровнять их заработки по регионам. Об этом в разговоре с «Известиями» 8 августа сообщил председатель Профсоюза работников здравоохранения РФ Анатолий Домников.

Он отметил, что система, о планах введения которой в 2025 году ранее в этот день сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко, на самом деле, не новая. Изначально ее планировалось внедрить в пилотном режиме в семи регионах в 2021 году, затем в 2022-м, а после ее планируемый запуск перенесли на 2025-й.

Как обратил внимание Домников, действующая система оплаты труда медикам предполагает, что каждый регион определяет ее сам. А в некоторых случаях это делают главврачи медучреждений. Из-за этого в зарплате медиков возник большой разрыв, в зависимости от регионов. Внедрение новой системы должно решить эту проблему.

По его словам, она предполагает введение единых подходов к формированию окладной части, выплат компенсационного и стимулирующего характера и единых размеров обязательных выплат.

«Чем быстрее проект будет реализован, тем лучше. Потому что всё-таки, как бы мы не пытались закреплять кадры в здравоохранении, заработная плата — это основное ключевое звено. Если система оплаты труда у нас останется в том виде, в котором она действует сейчас, то победить дефицит кадров, который сейчас наблюдается в системе здравоохранения страны, будет тяжело», — подчеркнул Домников.

Он добавил, что сначала новую систему планируется опробовать в виде пилотного проекта в семи регионах: Белгородской, Курганской, Омской, Оренбургской, Тамбовской областях, Республике Саха (Якутия) и Севастополе.

Просрочка платежа: когда медикам повысят зарплаты
Внедрение новой системы оплаты труда в очередной раз перенесли

26 июля были опубликованы результаты опроса, которые показали, что 40% россиян считают врачей самой недооцененной в зарплатном плане профессией. По мнению опрошенных, их доход должен составлять 130 тыс. рублей в месяц.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023