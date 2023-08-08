Автодром «Игора Драйв» провел фестиваль скорости и музыки Garage Fest

Автодром «Игора Драйв» снова провел фестиваль скорости, музыки и драйва Garage Fest, за два дня праздник для всей семьи посетили более 30 тыс. посетителей, говорится в релизе, поступившем «Известиям» 8 августа.

Главным новшеством, по сравнению с фестивалем прошлого года, стало проведение этапов двух гоночных серий в рамках одного уик-энда.

Так, 5 августа, на кольцевой трассе автодрома прошел марафон «REC Игора Драйв 4 часа», в котором уже по традиции приняли участие лучшие пилоты России и Европы.

На этот раз на старт марафона вышли 27 экипажей в шести классах. Среди участников был самый успешный российский пилот в гонках на выносливость, победитель гонки в 24 часа в Ле-Мане в классе GT Роман Русинов, а также другие спортсмены.

Главной интригой гонки тало противостояние прототипа G-Drive G01 прославленной команды G-Drive Racing с суперкарами Mercedes-AMG GT3 команды Capital RT и Lamborghini Gallardo GT3 коллектива Spora GT. В квалификации лучшее время показал Русинов.

Борьба кипела и на дрифт-площадке. В субботу там состоялись квалификационные одиночные заезды, на старт которых вышли 47 пилотов из 20 городов России, Белоруссии и Казахстана. На соревнования в Санкт-Петербург приехали и все основные фавориты сезона, и представители северной столицы, которые в этом году в чемпионате еще не выступали.

В воскресенье борьбу продолжили 32 пилота, показавших накануне лучшие результаты. Схватка была невероятной, в ее ходе были и точные проезды «дверь в дверь» и столкновения, и технические проблемы фаворитов и неожиданно сильные проезды новичков, командные дерби и противостояние лучших друзей.

Победителем этапа стал Феодор Чевычелов. В командном зачете лучшими из 12 коллективов стали FT, вторыми — STAR PЁR STARS AIMOL. Третье место у CARVILLE RACING.

На площадке картинг-центра прошли соревнования «ФормулаСтудент», в которых приняло участие 15 команд из России и Казахстана, а общее количество студентов составило 320 человек — это стало рекордом.

На старт вышли девять автомобилей в зачете двигателей внутреннего сгорания (ДВС) , пять в зачете электрических автомобилей, а Bauman Racing Team впервые привезла на «ФормулуСтудент» беспилотный автомобиль. В зачете ДВС победила команда UGATU Racing Team, а лучшими среди создателей электромобилей стали Bauman Racing Team. Отдельные призы вручались за лучший бизнес-план — первыми в зачете ДВС стала команда Тольяттинского государственного университета, а в категории электромобилей — МАДИ.

На кольцевую трассу «Игоры драйв» в воскресенье вышли классические автомобили, которые сразились в двух видах соревнований: скоростном слаломе и заездах на регулярность движения.

В ходе фестиваля прошла выставка гоночных машин RDRC — самого престижного российского чемпионата по дрэг-рейсингу. RDRC Technology представили «Волгу» — новый болид многократного чемпиона России по дрэг-рэйсингу идейного вдохновителя и руководителя Чемпионата RDRC Дмитрия Саморукова.

Посетители Garage Fest могли вплотную подойти к промоду и другим машинам, и рассмотреть их во всех деталях.

Кроме масштабной гоночной программы организаторы фестиваля подготовили насыщенную развлекательную программу для всей семьи. Гостей встретила детская зона с аниматорами, VR симулятор и выставка редких автомобилей «Автокультура».

Там можно было увидеть более 170 экспонатов, среди которых были как Ferrari 348 Spider, Volvo P1800 ES и LanciaFlaminia, а также российские суперкары Marussia B1, Flanker F и Hot RodFlyingBrick. В рамках «Автокультуры» действовал лекторий.

Генеральный спонсор фестиваля Банк ВТБ объединил музыку, спорт и искусство в пространстве ART.SPORT.VTB. Здесь гости фестиваля на протяжении двух дней могли принять участие в развлекательных активностях.

В ходе работы пространства детям рассказали интересные факты о дизайне и брендировании гоночных автомобилей. Ребята приняли участие в росписи автомобиля вместе со стрит-арт художником Александром Тито.

Официальный партнер фестиваля G-Drive позаботился не только о командах, заправив их топливом, но и о гостях фестиваля. Бренд организовал студию для трансляции гонки, пригласив комментировать заезды и просто пообщаться известных пилотов, автоэкспертов, коллекционеров, блогеров, партнеров и организаторов Garage Fest.

Посмотреть прямой эфир можно было в группе ВКонтакте «Росгонки» и на большом экране зоны G-Drive. Продолжительность трансляции мероприятия за оба дня составила более 15 часов, ее посмотрели более 2 млн. человек.

Завершила оба дня фестиваля большая музыкальная программа. В субботу прошли концерты Леонида Агутина и Владимира Преснякова, а в воскресенье состоялся концерт популярной певицы Мари Краймбрери.