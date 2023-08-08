Трех пьяных бесправников задержали в Мурманской области

В Мурманской области выявлены три факта управления автомобилями гражданами в состоянии опьянения, которые ранее были лишены водительских прав. Об этом сообщает ИА «Би-порт» со ссылкой на региональное управление МВД.

В Кандалакше внимание инспекторов привлек автомобиль Volkswagen Golf. За рулем находился 49-летний мужчина с признаками опьянения, который отказался проходить медицинское освидетельствование. Установлено, что ранее водитель был лишен прав за оставление места ДТП.

В Мурмашах у водителя ВАЗ-21112 медосвидетельствование показало наличие 1,252 мг/л алкоголя в выдыхаемом воздухе. Ранее мужчина уже был лишен прав за вождение в пьяном виде.

В Снежногорске 21-летний водитель управлял ВАЗ-21150 в пьяном состоянии. В выдыхаемом воздухе содержалось 1,614 мг/л алкоголя. Мужчина уже привлекался к ответственности за пьяное вождение и управление транспортным средством без прав.

Во всех случаях сотрудники полиции возбудили уголовные дела. Нарушители находятся под подпиской о невыезде.