Проверка готовности школ и детских садов к 1 сентября началась в Липецке

Департамент образования в Липецке начал проверку детских садов и школ перед началом учебного года. Специалисты оценят готовность заведения по различным параметрам, в том числе обеспечению пожарной безопасности.

Первой точкой стала школа № 48, рассчитанная на 650 детей. Учреждение оборудовано турникетами, которые открываются с помощью индивидуальных пластиковых карт. В начальных классах уже подготовлены кабинеты, учителя нарисовали на досках рисунки, связанные с Днем знаний. Также был проверен детский сад при школе, пишет LipetskMedia. Заведующая учреждением отметила, что материальная база детсада регулярно пополняется, ведутся закупки игрушек и спортивного инвентаря. У заведения имеется документация по охране труда, укомплектованы аптечки, имеются средства пожаротушения.

В детском саду № 98 подготовлены игровые и тематические площадки, в том числе школа ПДД, качели и огород.

Комиссия отметила, что во всех учреждениях качественно проведена подготовка к учебному году. Школа и два детских сада уже получили разрешения для полноценной работы.