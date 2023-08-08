Названа возможная причина смерти Володарского

Причиной смерти переводчика, радиоведущего станции «Говорит Москва» Леонида Володарского, по предварительной информации, могла стать острая сердечная недостаточность на фоне продолжительной болезни. Об этом, во вторник, 8 августа, сообщил источник «Известий».

Предварительно, 5 августа Володарский, находясь дома, упал в обморок, его отвезли в Городскую клиническую больницу им. В.В. Виноградова.

Предварительная причина смерти — острая сердечная недостаточность, сообщил собеседник.

О смерти Володарского сообщили его родственники ранее в этот день. Он скончался в возрасте 73 лет. Церемония прощания с радиоведущим состоится в Москве в пятницу, 11 августа.

Леонид Володарский родился в 1950 году в Москве. Он известен как синхронный переводчик фильмов, которые появились на советских и российских экранах в 1980-х – начале 1990-х годов. Кроме этого, занимался переводами английской и американской художественной литературы. С 2014 года он вел авторскую программу на радио «Говорит Москва».