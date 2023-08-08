На всей территории Украины объявлена воздушная тревога, о чем свидетельствуют 8 августа данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.



Первые сигналы тревоги прозвучали в 17:52 по московскому времени. В течение трех минут в красной зоне оказались все регионы страны.

Накануне сообщалось о пожаре после взрыва в Днепропетровской области на востоке страны. Тогда же была объявлена в Харьковской, Сумской и Полтавской областях Украины воздушная тревога.



До этого, в ночь на 6 августа, воздушная тревога прозвучала в Киеве и семи украинских областях — в Киевской, Житомирской, Хмельницкой, Винницкой, Черкасской, Кировоградской и Днепропетровской, а также в подконтрольной Украине части Запорожской области.



Российские военнослужащие начали наносить удары по критическим объектам украинской инфраструктуры с 10 октября прошлого года. Как отметил тогда глава государства Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности на Крымском мосту.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. О начале ее проведения было объявлено 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.