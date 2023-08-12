Юные артисты представляют Москву на Международном детском культурном форуме

Более 80 учащихся творческих образовательных учреждений столицы принимают участие во II Международном детском культурном форуме, сообщила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.

Форум проходит в Новой Третьяковке. В нем участвуют талантливые дети из России, а также из стран ближнего зарубежья.

«В составе московской делегации — юные музыканты, художники, исполнители классического танца, артисты хореографических ансамблей. Многие из них — лауреаты конкурса грантов Мэра Москвы в сфере культуры и искусства, победители всероссийских и международных соревнований. На форуме ребятам рассказывают о наследии разных народов, они общаются со сверстниками и наставниками из других регионов и стран», — отметила Наталья Сергунина.

Среди участников фестиваля — ученики ряда столичных творческих школ, включая музыкальные школы имени И.О. Дунаевского, А.Н. Скрябина и В.Я. Шебалина, школы искусств имени С.П. Дягилева, № 11 и «Центр», объединенную школу искусств «Кусково» и колледж музыкального исполнительства имени Ф. Шопена.

Для детей предусмотрена познавательная программа, включающая экскурсии на ВДНХ, посещение киноконцерна «Мосфильм», концертного зала «Зарядье», Российского национального музея музыки, Государственного музея изобразительных искусств имени А.С. Пушкина, Государственной Третьяковской галереи, Большого московского цирка на проспекте Вернадского.

Еще для них организованы концерты и мастер-классы, лекции и встречи с известными деятелями культуры, представителями государственных и общественных структур. Ребята узнают о театральном, музыкальном, изобразительном и хореографическом искусстве, современных медиа, о работе музеев и выставок, о литературе, кино и анимации.