Реклама
Прямой эфир
Мир
Армения запросила проведение Совбеза ООН по ситуации в Карабахе
Наука и техника
В России запустили производство новой версии дрона-камикадзе «Овод»
Спорт
Путин указал на развитие физкультурного движения в России
Общество
В Камчатском крае началось празднование Дня вулкана
Мир
Жители Нигера устроили акцию протеста рядом с военной базой Франции
Армия
Шойгу проинспектировал арктические гарнизоны Северного флота
Мир
Республиканцы потребовали отозвать запрос Байдена о дополнительной помощи Киеву
Армия
Минобороны сообщило о пресечении попытки атаки БПЛА в Крыму
Армия
Крючков сообщил о сработавших в районах Крыма системах ПВО
Мир
Посол Антонов заявил о безрезультативности новых санкций США против РФ
Экономика
Росстат оценил рост ВВП страны во втором квартале в 4,9%
Мир
Глава офиса Зеленского заявил о начале переговоров с Лондоном о гарантиях безопасности
Армия
Артиллерист-разведчик выявил огневые точки противника и помог сорвать его контратаку

Юные артисты представляют Москву на Международном детском культурном форуме

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Более 80 учащихся творческих образовательных учреждений столицы принимают участие во II Международном детском культурном форуме, сообщила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.

Форум проходит в Новой Третьяковке. В нем участвуют талантливые дети из России, а также из стран ближнего зарубежья.

«В составе московской делегации — юные музыканты, художники, исполнители классического танца, артисты хореографических ансамблей. Многие из них — лауреаты конкурса грантов Мэра Москвы в сфере культуры и искусства, победители всероссийских и международных соревнований. На форуме ребятам рассказывают о наследии разных народов, они общаются со сверстниками и наставниками из других регионов и стран», — отметила Наталья Сергунина.

Среди участников фестиваля — ученики ряда столичных творческих школ, включая музыкальные школы имени И.О. Дунаевского, А.Н. Скрябина и В.Я. Шебалина, школы искусств имени С.П. Дягилева, № 11 и «Центр», объединенную школу искусств «Кусково» и колледж музыкального исполнительства имени Ф. Шопена.

Для детей предусмотрена познавательная программа, включающая экскурсии на ВДНХ, посещение киноконцерна «Мосфильм», концертного зала «Зарядье», Российского национального музея музыки, Государственного музея изобразительных искусств имени А.С. Пушкина, Государственной Третьяковской галереи, Большого московского цирка на проспекте Вернадского.

Еще для них организованы концерты и мастер-классы, лекции и встречи с известными деятелями культуры, представителями государственных и общественных структур. Ребята узнают о театральном, музыкальном, изобразительном и хореографическом искусстве, современных медиа, о работе музеев и выставок, о литературе, кино и анимации.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023