Две женщины отравились дымовыми шашками в Саратовской области

Две женщины госпитализированы после использования дымовых шашек в Романовском районе Саратовской области. Пенсионерки пытались обработать подвал от паразитов.

Инцидент произошел в селе Осиновка. По данным ИА «Взгляд-инфо», женщины 84 и 86 лет не соблюдали меры предосторожности при использовании дымовых шашек. В итоге они были госпитализированы с отравлением.

Состояние 86-летней пенсионерки оценивается как средней степени тяжести, 86-летняя женщина госпитализирована в тяжелом состоянии.

В конце июля в Ленинградской области дети отравились парами хлора во время празднования дня рождения в ресторане с баней. Пострадавшие купались в бассейне в помещении, где практически не работала вентиляция.