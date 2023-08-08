Две финансовые пирамиды выявили в Новосибирской области в 2023 году

С начала 2023 года в Новосибирской области обнаружили две финансовые пирамиды. Об этом сообщает «Сиб.фм» со ссылкой на информацию Сибирского ГУ Банка России.

В одном случае организаторы пирамиды предлагали гражданам вложиться в криптовалюту. При этом фактической деятельности мошенники не осуществляли. Во втором случае аферисты предлагали пострадавшим вкладывать средства в сверхдоходные активы.

Всего в регионе выявлено 13 нелегальных финансовых организаций. Восемь организаций оказались незаконными кредиторами, еще три нелегально использовали наименование микрокредитой компании и ломбарда. Пять организаций выдавали займы под видом ломбардов.

В начале июня в Липецкой области осудили 67-летнего мужчину, который организовал финансовую пирамиду в Белоруссии. Ущерб граждан составил 78 млн рублей. Подсудимый обещал потерпевшим высокие доходы от вкладов.