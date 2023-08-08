Три смерти от лихорадки Западного Нила было зафиксировано в Греции в 2023 году

C начала 2023 года в Греции было зафиксировано три случая смерти пациентов от лихорадки Западного Нила, сообщило во вторник, 8 августа, афинское новостное агентство AMNA.

Все три летальных исхода были зарегистрированы у пациентов в возрасте старше 78 лет, уточняет агентство.

В общей сложности в республике был диагностирован 21 случай заражения лихорадкой Западного Нила. На данный момент шесть пациентов находятся на лечении, из них двое в реанимации, говорится в сообщении.

Уточняется, что вспышки лихорадки Западного Нила ежегодно происходят во многих странах мира, в том числе в государствах ЕС. Так, случаи заражения вирусом Западного Нила были выявлены в Италии, Франции и Венгрии, сообщает AMNA.

В конце июня в Финляндии обнаружили вид комаров Culex Modetus, известный как распространитель вируса лихорадки Западного Нила. Комаров обнаружили в районе города Пори. Они переносят лихорадку между людьми и птицами.

К возможным симптомам лихорадки относятся подъем температуры до 38–40 градусов, озноб, понижение аппетита, боли в мышцах, особенно в икроножных, сыпь, в редких случаях — признаки менингоэнцефалита.