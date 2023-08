Тысячи людей пришли проститься с певицей Шинейд О'Коннор

Фанаты ирландской певицы Шинейд О'Коннор собрались на набережной города Брея в Ирландии, где жила артистка, церемония прощания собрала тысячи людей, 8 августа сообщила газета The Guardian.

«Толпа начала собираться еще до рассвета: одни пришли оплакать смерть Шинейд О'Коннор, другие — почтить ее жизнь, но все хотели попрощаться», — говорится в материале.

Похоронный кортеж прошел вдоль набережной Бреи, дорогу для него освободили полицейские на мотоциклах. Во время прощания звучала песня Боба Марли и группы The Wailers Natural Mystic.

Пришедшие проститься исполнили известную песню исполнительницы — Nothing Compares 2 U и держали плакаты с благодарностью за ее творчество.

Частную религиозную службу провел главный имам Исламского центра Ирландии Умар аль-Кадри. О'Коннор приняла ислам много лет назад и носила мусульманское имя Шухада Садакат.

Газета Irish Times 26 июля сообщила, что О'Коннор скончалась в возрасте 56 лет.

В прошлом году певицу госпитализировали, это произошло через неделю после того, как ее 17-летний сын Невиим Неста Али Шейн О'Коннор покончил с собой. У О’Коннор осталось трое детей. У артистки было диагностировано биполярное расстройство, пограничное расстройство личности, а также посттравматическое стрессовое расстройство.

В течение своей жизни исполнительница оплачивала консультации психиатров и психотерапевтов для пациентов, которыми они были не доступны.

О’Коннор за свою карьеру записала 10 студийных сольных альбомов. Второй из них, выпущенный в 1990 году I Do Not Want What I Haven't Got, занял первые места в чартах нескольких стран. Также хит-парады возглавляла выпущенная на нем песня Nothing Compares 2 U.