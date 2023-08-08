Что можно и нельзя брать в ручную кладь самолета в 2023 году

Для удобства пассажиров авиакомпании разрешают брать в салон ручную кладь. Однако перед поездкой часто возникают вопросы, что можно проносить с собой, а с чем не пустят на борт самолета. Какие правила действуют в 2023 году — рассказывают «Известия».

Что такое ручная кладь

Главная цель любой авиакомпании — безопасно доставить пассажиров до пункта назначения. Это касается как исправности воздушного судна, так создания условий, при которых бы отсутствовала угроза жизни и здоровью путешественников. Для этого и существуют правила перевозки взятых в поездку вещей.

Все они делятся на две категории — багаж и ручную кладь. В первую входят вещи, которые помещаются в багажное отделение самолета. Ручная кладь берется в салон и состоит из тех предметов, которые могут понадобиться во время перелета. Ее проверяют дважды: на стойке регистрации в аэропорту и непосредственно перед выходом на посадку

Ответственность за сохранность ручной клади несет сам пассажир. Это относится и к другим вещам, которые проносятся в салон. В самолетах для размещения ручной клади предназначены отдельные места — багажная полка и место под сидением кресла впереди сидящего пассажира.

Какой допустимый размер ручной клади в 2023 году

Правила провоза ручной клади определяет сама авиакомпания. Также они зависят от класса салона и законов той страны, в которую вы прилетаете или из которой вылетаете. Так, в компании «Аэрофлот» пассажиры бизнес-класса могут взять в салон одно место ручной клади весом не более 15 кг, а эконом- и комфорт-класса — до 10 кг.

Если вы летите с пересадками, то не помешает изучить правила всех аэропортов на пути. Как правило, они есть на сайте авиаперевозчика и в аэропорту.

Однако есть и общие рекомендации Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA), которых придерживаются все мировые авиакомпании. Они, в частности, предписывают, что максимальная длина ручной клади не должна превышать 56 см, ширина 45 см, а глубина 25 см. Эти размеры указаны с учетом дополнительных конструкций, таких как ручки, боковые карманы и колеса.

Что можно перевозить в ручной клади в 2023 году

Список разрешенных к перевозке вещей может быть очень большим и зависит от авиакомпании. Между тем, со стопроцентной уверенностью в салон самолета можно взять:

телефон, планшет, ноутбук, фотоаппарат;

твердые лекарства;

косметические принадлежности в емкостях до 100 мл;

фен или плойку для волос;

электронные сигареты и алкоголь;

парфюм и другие товары, купленные в Duty Free.

Если лететь долго, с собой можно взять любой перекус: снеки, фрукты, орехи, соки, бутерброды, сладости — главное, чтобы у продуктов не истек срок годности и они не быстро портились. Также разрешается взять всё необходимое для ребенка: детскую смесь в бутылочке, пюре и готовые каши.

При этом стоит учесть, что в некоторых странах действуют ограничения на ввоз продуктов питания.

Что запрещено перевозить в ручной клади в 2023 году

Под запрет попадают любые колющие и режущие предметы, оружие, легковоспламеняющиеся жидкости и токсичные вещества:

ножи, штопоры, маникюрные ножницы;

ртутные градусники;

газовые баллончики и средства для заправки зажигалок;

хлопушки и петарды;

дезодоранты в баллончиках;

спирт и алкоголь крепче 70%;

жидкие лекарства и мази без рецепта врача.

Имейте в виду, что к жидкостям приравниваются и желеобразные продукты питания как варенье, джем и йогурт.

Что можно взять в салон помимо ручной клади в 2023 году

Есть вещи, которые пассажир может дополнительно взять в салон сверх нормы. Они не считаются ручной кладью. Так, пронести в салон дозволяется:

дамскую сумку или мужской портфель;

костюм или платье в чехле;

букет цветов;

люльку для ребенка;

костыли или трости.

Что касается крупногабаритных вещей, таких как детские коляски, лыжи, сноуборд, а также всех девайсов с аккумуляторами большой емкости, как, например, поуэрбанки, информацию о возможности их перевозки желательно уточнять заранее.

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