На Украине, как и в любом становящемся государстве, особенно находящемся в состоянии конфликта, существует определенная вероятность военного переворота. Особенно актуальной она стала после ряда неудач в контрнаступлении. Об этом политолог Дмитрий Журавлев заявил во вторник, 8 августа.

«Риск военного переворота всегда есть в таких становящихся государствах: военные смотрят на гражданские власти и приходят к выводу о том, что они-то справятся не хуже», — отметил Журавлев в разговоре с Lenta.Ru.

Он напомнил, что так начиналась Турция: первый президент страны Мустафа Кемаль Ататюрк был лидером военных, который стал гражданским главой государства.

По мнению политолога, вероятность военного переворота на Украине также существует потому, что страна находится в состоянии конфликта, и люди вынуждены платить жизнями за ошибки правительства.

«Подобный переворот возникает тогда, когда происходит союз генералов с лейтенантами. Это большая редкость, ведь они живут в разных мирах, мыслят по-разному. Но, когда идут массовые жертвы среди военнослужащих, у них появляется единая позиция: выжить хочется», — сказал эксперт.

Журавлев считает, что Украина стала особенно близка к военному перевороту после контрнаступления, которое оказалось не таким успешным, как обещало правительство.

«Если раньше солдаты жертвовали собой, но с надеждой, что если не они, так другой принесет победу, то теперь этих ожиданий стало меньше, а жить как-то надо. И переворот здесь становится рационально обоснованным вариантом», — отметил политолог, добавив, что вопрос в том, насколько Запад позволит осуществить переворот.

Ранее бывший аналитик ЦРУ Реймонд Макговерн заявил, что ложь украинского президента Владимира Зеленского о «небесном щите» приведет к военному перевороту на Украине, передает RT.

Он подчеркнул, что Зеленский всё чаще обращается в своих видеообращениях к словам о «небесном щите» Вооруженных сил Украины (ВСУ), который состоит из систем западных ПВО и авиации. По словам украинского лидера, эта защита якобы не позволяет российским военным наносить удары по территории страны, сообщается на сайте kp.ru.

В этот же день CNN сообщил со ссылкой на американских и европейских высокопоставленных чиновников, что Украина не смогла даже дойти до линии обороны сил РФ и вынуждена изменить тактику контрнаступления.

Конгрессмен Майк Куигли признался телеканалу, что США получают неутешительные отчеты об украинском контрнаступлении. На данный момент это самое сложное время в конфликте, подчеркнул он.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.