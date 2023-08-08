В результате падения дрона в Курской области пострадал ребенок

В результате падения украинского дрона на территории Горнальского Свято-Николаевского монастыря в Суджанском районе Курской области пострадал ребенок. Об этом во вторник, 8 августа, заявил глава региона Роман Старовойт в своем Telegram-канале.

Пострадавший получил легкие осколочные ранения предплечья и руки. Ему была оказана медицинская помощь.

Позже ребенка доставили в центральную районную больницу для осмотра, отметил глава региона.

Днем ранее Старовойт сообщил сообщил о подавлении двух украинских беспилотников в Курской области силами РЭБ.

Ранее, 5 августа, украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) сбросил взрывные устройства на город Рыльск. В двух административных зданиях были повреждены окна, в Покровском храме выбило стекла. Пострадавших не было.

Удары по приграничным российским регионам стали реакцией Киева на проводимую спецоперацию по защите Донбасса. О ее начале было объявлено президентом России Владимиром Путиным 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских войск.