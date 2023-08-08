Путин заявил о вынужденном повышении ставки ЦБ в ответ на тенденцию с разогревом инфляции

Российский Центробанк был вынужден среагировать на тенденцию с разогревом инфляции в стране, повысив ключевую ставку. Об этом во вторник, 8 августа, на совещании по вопросам развития строительной отрасли заявил президент РФ Владимир Путин.

«Ставка — она подросла, потому что возникли тенденции, связанные с разогревом инфляции, и Центральный банк как ключевая организация, ответственная за сохранение макроэкономической стабильности, вынужден был среагировать соответствующим образом», — отметил он.

Глава государства также предложил проработать с правительством идеи по этому вопросу.

Ранее в этот же день Сбербанк повысил ставки по ипотечным программам на 0,8 п.п.

До этого, 21 июля, Банк России принял решение о повышении ключевой ставки на 1 п.п., до 8,5%, с 24 июля. Российские банки активно повышают ставки как по депозитам, так и по программам кредитования.