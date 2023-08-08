Реклама
Прямой эфир
Общество
Раненных в результате обстрела ВСУ журналистов «Известий» выписали из больницы
Мир
Москва приостанавливает соглашения по налогообложению с недружественными странами
Авто
Nissan представил лимитированную серию седанов Skyline Nismo
Политика
Путин подписал указ о расчетах по внешним контрактам на поставку сельхозпродукции РФ
Экономика
Хуснуллин сообщил о почти законченном строительстве трассы от Москвы до Казани
Происшествия
Мирный житель погиб в результате обстрела ВСУ Киевского района Донецка
Авто
Нейросети выявили более 6 тыс. нарушений атрибутики подмосковных такси
Общество
Жена Володарского назвала дату церемонии прощания с переводчиком
Общество
ГП признала нежелательной в РФ деятельность украинского движения «Аллатра»
Экономика
Минфин оценил объем доходов и расходов федерального бюджета за 7 месяцев
Общество
Более 930 человек утонули во время купания в водоемах России в июле
Экономика
Путин заявил о вынужденном повышении ставки ЦБ в ответ на тенденцию с разогревом инфляции
Общество
Открытое горение ликвидировали на предприятии во Владимирской области

В Италии ужесточили наказание для виновных в лесных пожарах

0
Выделить главное
вкл
выкл

Совет министров Италии одобрил ужесточение наказания для виновных в лесных пожарах. Срок лишения свободы увеличен с четырех до шести лет, передает телеканал «Известия». За непредумышленный поджог также ужесточили наказание до двух лет тюрьмы. Пожары бушуют в Италии с середины июля из-за сильной жары. Африканский циклон привел к установлению сорокаградусной жары в стране.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023