В Италии ужесточили наказание для виновных в лесных пожарах

Совет министров Италии одобрил ужесточение наказания для виновных в лесных пожарах. Срок лишения свободы увеличен с четырех до шести лет, передает телеканал «Известия». За непредумышленный поджог также ужесточили наказание до двух лет тюрьмы. Пожары бушуют в Италии с середины июля из-за сильной жары. Африканский циклон привел к установлению сорокаградусной жары в стране.

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