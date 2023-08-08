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Путин рассказал о гордости за строителей во время поездки в Мариуполь

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Фото: РИА Новости/Александр Сухов
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Президент РФ Владимир Путин во вторник, 8 августа, заявил, что во время поездки в Мариуполь «почувствовал гордость за строителей». Своим восхищением их трудолюбием российский лидер поделился на совещании по вопросу развития строительной отрасли.

В ходе совещания гендиректор компании «Единый заказчик в сфере строительства» Карен Оганесян поблагодарил Путина за его приезд в Мариуполь, отметив, что визит президента дал взрывной рост производительности труда. Он добавил, что строители еще больше почувствовали гордость за то, чем они занимаются.

«А я почувствовал гордость за строителей, честно скажу», — сказал Путин.

Глава государства отметил, что приезжал в Мариуполь без предупреждения и его поездка не была инспекцией.

«Ведь мы же не предупреждали! (о визите. — Ред.) Они как муравейник — работают, работают, работают. Уже стемнело, всё равно люди работают, всё там крутится, крутится», — восхитился президент.

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Путин посетил Мариуполь 19 марта в рамках рабочей поездки в Донбасс. В новый регион РФ президент прилетел на вертолете, после чего пересел за руль автомобиля и объехал несколько районов, чтобы посмотреть, как идет восстановление города. Как сообщил сам российский лидер, он решил лично посмотреть, как идет восстановление новых регионов.

В ходе общение с жителями лидер государства пообещал, что в Мариуполе будет и дальше появляться современное и комфортное жилье. В свою очередь, жители заново отстроенного района города наперебой поблагодарили президента, предложив ему зайти в гости в одну из новых квартир. Путин приглашение принял и побывал на кухне одного из жителей.

Также глава государства осмотрел восстановленное здание филармонии. Он, в частности, увидел реконструированный центральный вход, помещения для хранения инструментов для занятий, актовый зал. Его сопровождал вице-премьер Марат Хуснуллин, который подробно доложил о ходе строительных и восстановительных работ в городе и окрестностях.

Мариуполь находится в Донецкой Народной Республике, которая вошла в состав РФ 30 сентября после подписания Путиным договора о присоединении.

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