ГП признала нежелательной в РФ деятельность украинского движения «Аллатра»

Генпрокуратура России признала нежелательной деятельность украинского движения «Аллатра» на территории РФ. Об этом во вторник, 8 августа, сообщили в пресс-службе ведомства.

Международное общественное движение (МОД) «Аллатра» является псевдорелигиозным движением, основанным на Украине и действующим в ряде стран, в том числе в России. Кроме того, директором МОД является украинская гражданка, уточнили в Генпрокуратуре.

Движение, нарушая требования законодательства РФ, занимается на территории РФ якобы миссионерской деятельностью без статуса религиозной организации. При этом украинские кураторы указывают активистам «Аллатра» налаживать контакты с представителями оппозиции и проводить единые скоординированные акции по дискредитации политики федеральных и региональных органов власти.

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