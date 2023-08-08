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ГП признала нежелательной в РФ деятельность украинского движения «Аллатра»

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Татьяна Полевая
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Генпрокуратура России признала нежелательной деятельность украинского движения «Аллатра» на территории РФ. Об этом во вторник, 8 августа, сообщили в пресс-службе ведомства.

Международное общественное движение (МОД) «Аллатра» является псевдорелигиозным движением, основанным на Украине и действующим в ряде стран, в том числе в России. Кроме того, директором МОД является украинская гражданка, уточнили в Генпрокуратуре.

Движение, нарушая требования законодательства РФ, занимается на территории РФ якобы миссионерской деятельностью без статуса религиозной организации. При этом украинские кураторы указывают активистам «Аллатра» налаживать контакты с представителями оппозиции и проводить единые скоординированные акции по дискредитации политики федеральных и региональных органов власти.

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