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Опубликованы кадры задержания мэра Димитровграда Большакова

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Фото: скриншот
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Кадры задержания мэра Димитровграда Ульяновской области Андрея Большакова 8 августа публикуют «Известия».


На видео показано, как несколько силовиков сопровождают Большакова. Также видно, как на машине выдернута дверная ручка и разбросаны осколки стекла в салоне автомобиля.

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О задержании Большакова со стрельбой стало известно ранее в этот день. Когда чиновник приехал на работу в мэрию, на парковке его встретили правоохранители. Мужчина заперся в машине и оказал сопротивление силовикам. Также, по предварительным данным, при обыске в машине у главы города было найдено более 1 млн рублей. Точная сумма предполагаемой взятки устанавливается.

По данным «Известий», кроме Большакова был задержан советник губернатора региона Игорь Эдель.

Позже губернатор региона Алексей Русских сообщил, что после задержания Большакова уволили из-за утраты доверия.

Большаков занимал пост мэра с января 2022 года.

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