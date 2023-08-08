Жена Володарского назвала дату церемонии прощания с радиоведущим

Церемония прощания с радиоведущим станции «Говорит Москва» Леонидом Володарским пройдет в столице в пятницу, 11 августа. Об этом «Известиям» во вторник, 8 августа, сообщила его жена Ольга.

«Леонид Вениаминович [Володарский] вчера скончался. В пятницу [состоится] прощание», — сказала она.



По ее словам, гражданская панихида по радиоведущему пройдет в 11:00.

О смерти Володарского сообщили его родственники ранее в этот день. Телеведущий скончался в возрасте 73 лет после продолжительной болезни.



Леонид Володарский родился в 1950 году в Москве. Он также известен как синхронный переводчик фильмов, которые появились на советских и российских экранах в 80-х - начале 90-х годов. Кроме этого, занимался переводами английской и американской художественной литературы.