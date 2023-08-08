Умерла народная артистка СССР Юлия Борисова

Народная артистка СССР Юлия Борисова умерла на 99-м году жизни. Об этом 8 августа сообщили в Театре им. Евгения Вахтангова, где она играла.

«Трагическое известие пришло сегодня: скончалась Юлия Константиновна Борисова. Человек великого таланта, ума, чести и совести. Легендарная Принцесса Турандот. <…> Так уходит эпоха», — говорится в сообщении.

В театре также сообщили, что актриса будет похоронена на Новодевичьем кладбище рядом со своим супругом Исаем Спектором и их сыном Александром.

Одной из самых известных ролей Борисовой стала принцесса Турандот в одноименном фильме-спектакле 1971 года по пьесе Карло Гоцци. Также известны ее роли Настасьи Филипповна в инсценировке романа Достоевского «Идиот» и Клеопатры в «Антонии и Клеопатре» Уильяма Шекспира. Всего она исполнила более 60 театральных ролей.

Актриса до последнего выходила на сцену. Она принимала участие в спектакле «Евгений Онегин», исполняя роль «Сна Татьяны».