Отделение соцреабилитации несовершеннолетних построят в селе в Коми

В селе Усть-Кулом в Республике Коми построят отделение социальной реабилитации несовершеннолетних. Об этом глава администрации Усть-Куломского района Сергей Рубан сообщил в своем Telegram-канале.

Работы стартуют в ближайший месяц и должны завершиться до конца 2024 года. Под строительство выбран участок на улице Советской, недалеко от здания мирового суда.

Как уточняет ИА «Комиинформ», отделение будет рассчитано на одновременное пребывание 15 человек.

Подрядчиком выступает АО «ПромМонтажСтрой», с которым ранее был заключен контракт на проектирование и строительство поликлиники в Усть-Куломе.