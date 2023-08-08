Умер ведущий радиостанции «Говорит Москва» Леонид Володарский

Ведущий радиостанции «Говорит Москва» Леонид Володарский умер в возрасте 73 лет. Об этом во вторник, 8 августа, радиостанции сообщили его родственники.

По словам его супруги, он скончался после продолжительной болезни.

«Мы скорбим и с болью в сердце прощаемся с этим великим и творческим человеком, известным не только как советский и российский переводчик, как писатель, педагог и радиоведущий, но и как хороший друг», — говорится в сообщении Telegram-канала радиостанции.

Церемония прощания состоится 11 августа в зале ЦКБ №1 в 11:00.

Леонид Володарский родился в 1950 году в Москве. Известен как синхронный переводчик фильмов, появившихся на советских и российских экранах в конце 1980-х и начале 1990-х годов. Также занимался переводами английской и американской художественной литературы.

Помимо этого, выступил в качестве автора сценария и ведущего 10-серийного телефильма «Разведка, о которой знали немногие».

Вел авторскую программу на радио «Говорит Москва» с 2014 года.