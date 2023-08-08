Нейросети выявили более 6 тыс. нарушений атрибутики подмосковных такси

С начала 2023 года в Московской области нейросети выявили более 6 тыс. машин такси, которые не соответствуют региональному стандарту. Об этом 8 августа сообщает пресс-служба минтранса Подмосковья.

На сегодняшний день в службе такси в Подмосковье работает около 100 тыс. автомобилей по выданным разрешениям. Внедренная нейросеть, сообщают представители областного минтранса, ежедневно обрабатывает порядка 2,5 млн автомобильного трафика, распознавая машины в потоке, в то время как инспектор может проверить лишь 2 тыс. автомобилей в год.

В Московской области установлено более 2 тыс. камер системы «Такси-контроль», которая автоматически выявляет нарушения региональных стандартов у перевозчиков. «Такси-контроль» распознает машины такси на соответствие цвета кузова, наличие желтых светоотражающих полос посередине и темно-серых полос внизу, цветографической схемы легкового такси и оранжевого фонаря на крыше. Кроме того, нейросеть фиксирует возможные повреждения атрибутики.

Ранее, 3 августа, на Международном евразийском форуме такси завод «Москвич» представил новую модель «Москвич 6» в окраске такси.

«Москвич 6» — это перелицованная модель Sehol A5 Plus, которую выпускает китайская компания JAC. Ранее гендиректор завода Дмитрий Пронин рассказал, что модель появится в продаже в сентябре.