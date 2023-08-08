Новые игровые комплексы установят в 29 детсадах Тверской области

В Тверской области в 2023 году на территориях 29 дошкольных учреждений установят новые игровые комплексы. Об этом сообщает региональное правительство.

Комплексы включают в себя 12 объектов, в том числе песочницу, стенку для метания мячей, веранду, качалку на пружине, игровую панель «Часы», паровозик, детский комплекс, качалку-балансир, детский комплекс «Мяч», жирафа с баскетбольным щитом, горку «Мяч», столик «Ромашка».

Работы проводятся по региональной программе по оснащению муниципальных детских садов уличными игровыми комплексами, пишут «Тверские ведомости». Завершить установку всех объектов планируется к началу сентября.