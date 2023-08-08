Более 20 несанкционированных свалок выявили в Калужской области

На территории Калужской области с начала года выявлено 24 несанкционированных свалки. Об этом сообщает управление Россельхознадзора по Брянской, Смоленской и Калужской областям.

Все скопления мусора обнаружены на землях сельхозназначения в период с января по июль. Общая площадь свалок составила 4,58 га.

Как уточняет газета «Весть», наибольшие по площади свалки выявлены в Малоярославецком районе.

Владельцам участков были объявлены предостережения о недопустимости нарушения требований земельного законодательства РФ. На сегодняшний день ликвидировано 14 свалок площадью 0,53 га.

«В отношении землепользователей, своевременно не принявших меры по очистке территорий от захламления, управлением Россельхознадзора в суды направлено шесть исковых заявлений о понуждении их к ликвидации несанкционированных свалок», — говорится в сообщении управления.

Также информация была передана глава районных муниципальных образований.