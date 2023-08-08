Около 7,5 млн рублей направят на ремонт раздевалок в «Юбилейном» в Воронеже

В Воронеже начали поиск подрядчика, который отремонтирует в спорткомплексе «Юбилейный» раздевалки и санузлы. Об этом сообщает ИА «Абирег» со ссылкой на документацию соответствующей госзакупки.

Максимальная стоимость контракта с подрядчиком составит 7,75 млн рублей. Он должен будет реконструировать помещения раздевалок и санузлов до 30 ноября 2023 года.

Как уточняет информагентство, проектно-сметная документация по ремонту уже разработана. Средства на работы выделены из регионального бюджета.

Самой реконструкцией «Юбилейного» занимаются ООО «Стройгрупп» из Рамони (Воронежская область) и воронежское ООО «Делк». Общая стоимость контрактов с ними составила 104,54 млн рублей. Основной объем работ выполнят в течение лета, когда хоккейные матчи не проводятся.

Ледовый дворец «Юбилейный» возвели в 1986 году, его открытие было приурочено к 400-летию города. Площадка является домашней ареной хоккейного клуба «Буран», также на ней тренируются учащиеся спортшкол, проходят концерты.