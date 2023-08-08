Суд арестовал насмерть сбившего ребенка в Москве водителя иномарки

Водителя, сбившего насмерть ребенка в Москве, арестовали на два месяца. Об этом во вторник, 8 августа, сообщает корреспондент «Известий» из зала суда.

Суд избрал в отношении 45-летнего москвича меру пресечения в виде заключения под стражу на срок до 6 октября.

Водителю предъявили обвинение по п. «а, б» ч.4 ст.264 УК РФ («Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, совершенное в состоянии опьянения, сопряженное с оставлением места его совершения, повлекшее по неосторожности смерть человека»).

Мужчина признал вину не полностью, указав, что ехал на зеленый сигнал светофора и употребил алкоголь только после ДТП. Место происшествия он покинул, находясь в состоянии испуга. В ходе судебного заседания обвиняемый попросил избрать ему домашний арест.

Расследование продолжается.

Инцидент произошел 6 августа. Водитель иномарки в состоянии алкогольного опьянения сбил ребенка во время пересечения дороги по пешеходному переходу. По данным сотрудников МВД, мальчик переходил дорогу согласно правилам, на зеленый сигнал светофора. От полученных травм ребенок скончался в машине скорой помощи. Водитель попытался скрыться с места преступления, но вскоре был задержан. В ходе допроса мужчина принес извинения родителям погибшего мальчика.