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Nissan представил лимитированную серию седанов Skyline Nismo

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Фото: Nissan
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Японский производитель Nissan представил «заряженный» седан Skyline Nismo, который выйдет в следующем месяцев, в сентябре, лимитированной тысячной серией. Цена на новинку начинается от 7 880 400 иен (около 5,37 млн рублей). Об этом 8 августа сообщает пресс-служба Nissan.

От стоковой версии Skyline Nismo отличается аэродинамическим обвесом, 19-дюймовыми дисками, спортивными креслами Recaro с активной поддержкой, усиленными тормозами, а также заточенными под энергичную езду настройками подвески и ABS.

Автомобиль будет доступен с 420-сильной рядной «шестеркой» в паре с семиступенчатой автоматической трансмиссией с приводом на заднюю колесную ось.

Тираж Skyline Nismo ― 1 тыс. экземпляров, 100 из которых будут поставляться в исполнении Limited.

Главные отличия комплектации Limited ― окрашенные в бронзовый цвет колесные диски (оммаж 59-летнему Nissan S54A-1 Skyline GT), шильдик GT, а также табличка, гласящая о принадлежности машины к лимитированной серии и об имени сотрудника цеха в Йокогаме, который вручную собирал двигатель седана. Такие автомобили станут доступны покупателям в июне 2024 года, а цена на них начинается от 9 479 800 иен (6,46 млн рублей).

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Ранее, 2 августа, стало известно, что BMW планирует отказаться от производства лифтбека 6-Series Gran Turismo до конца текущего года из-за низкой популярности модели.

Второе поколение 6-Series Gran Turismo, которое выпускается с 2017 года, в последние годы столкнулось с катастрофически низким спросом. Например, в 2022 году в Германии продали чуть менее 500 лифтбеков, а по итогам первого полугодия 2023-го ― всего 237 экземпляров. Таким образом, Gran Turismo оказалась самой непопулярной моделью в линейке BMW.

Автомобиль не прижился ни на американском рынке, где модель вывели из продажи в 2020 году, ни на европейском: в таких странах, как Великобритания, Германия и Италия, покупатели с гораздо большим интересом смотрят в сторону классических седанов и универсалов 5-й серии.

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