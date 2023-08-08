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Более 930 человек утонули во время купания в водоемах России в июле

МЧС РФ: в водоемах России в июле утонуло более 930 человек
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Фото: ТАСС/Александра Мудрац
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Более 930 человек утонули в водоемах России в июле. Такую цифру во вторник, 8 августа, озвучила пресс-служба МЧС РФ.

«Только в июле на акваториях погибли 933 человека», — сообщается в Telegram-канале пресс-службы.

Во избежание попадания в чрезвычайную ситуацию на воде в МЧС призвали любителей пляжного отдыха купаться только на организованных пляжах и не заплывать за буйки, а также не употреблять во время отдыха алкоголь и не оставлять детей без присмотра.

Режим отдыха: можно ли детям появляться на пляже без взрослых
В некоторых регионах несовершеннолетние больше не смогут приходить на берег водоема без сопровождения

В этот же день сообщалось о том, что двое детей утонули в Ленинградской области. Во Всеволожском районе в озере Изумрудное утонул 13-летний мальчик, который находился в воде без сопровождения родителей. В Кировском районе на Келколовских карьерах утонул шестилетний мальчик. Его тело нашли спустя полчаса после того, как мать ребенка сообщила о его пропаже.

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