Более 930 человек утонули во время купания в водоемах России в июле

Более 930 человек утонули в водоемах России в июле. Такую цифру во вторник, 8 августа, озвучила пресс-служба МЧС РФ.

«Только в июле на акваториях погибли 933 человека», — сообщается в Telegram-канале пресс-службы.

Во избежание попадания в чрезвычайную ситуацию на воде в МЧС призвали любителей пляжного отдыха купаться только на организованных пляжах и не заплывать за буйки, а также не употреблять во время отдыха алкоголь и не оставлять детей без присмотра.

В этот же день сообщалось о том, что двое детей утонули в Ленинградской области. Во Всеволожском районе в озере Изумрудное утонул 13-летний мальчик, который находился в воде без сопровождения родителей. В Кировском районе на Келколовских карьерах утонул шестилетний мальчик. Его тело нашли спустя полчаса после того, как мать ребенка сообщила о его пропаже.