Реклама
Прямой эфир
Общество
Раненных в результате обстрела ВСУ журналистов «Известий» выписали из больницы
Мир
Москва приостанавливает соглашения по налогообложению с недружественными странами
Армия
Пленные ВСУ рассказали о насильственной мобилизации и отсутствии желания воевать
Экономика
Путин указал, что стройотрасль приносит порядка 5% ВВП в РФ
Экономика
Хуснуллин сообщил о почти законченном строительстве трассы от Москвы до Казани
Армия
Военный эксперт допустил передачу Киеву ATACMS от США вслед за германскими Taurus
Общество
Пожар на месте взрыва газа в Астрахани ликвидировали
Общество
Мошенники начали выкладывать в Сеть содержащие вирусы шаблоны документов
Мир
Российский военный предрек сложности танкам Abrams в зоне СВО
Общество
Более 930 человек утонули во время купания в водоемах России в июле
Общество
В Астрахани организован ПВР для жильцов пострадавшего от взрыва газа дома
Мир
На Украине закрыли около 150 автобусных маршрутов в РФ и более 100 из Польши
Мир
Боевики ВСУ назвали «Ланцет» главной угрозой на поле боя

Житель Монголии употребил в пищу мясо сурка и заразился бубонной чумой

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Улан-Баторе госпитализировали мужчину, который заразился бубонной чумой после употребления в пищу мяса сурка. Об этом во вторник, 8 августа, сообщил портал Xinhua со ссылкой на Национальный центр изучения зоонозных инфекций Монголии.

Отмечается, что мужчина съел мясо грызуна на прошлой неделе. Отмечается, что были изолированы еще пять человек, находившиеся в тесном контакте с заболевшим.

В связи с новым случаем заболевания сотрудники центра напомнили о запрете охоты на сурков и употребления их мяса в пищу. По данным центра, 17 из 21 монгольской провинции по-прежнему подвержены риску заражения.

Бубонная чума — это инфекционное заболевание, которое распространяется блохами, живущими на диких грызунах, и может убить взрослого человека менее чем за сутки без медицинского вмешательства.

Ранее, 29 июня, диагноз «бубонная чума» подтвердился у 21-летнего пастуха в Гоби-Алтайском регионе Монголии.

Чума с плеч: в Монголии зафиксирован случай заболевания бубонной чумой
Роспотребнадзор исключил риск завоза инфекции в Россию

До этого, 23 июня, сообщалось, что природные очаги чумы были выявлены в Монголии в граничащих с Россией регионах. Всего в стране было обнаружено 137 природных очагов чумы, при этом в зоне повышенного риска западные регионы на границе с Китаем и Россией, где ежегодно регистрируют случаи заболевания людей чумой.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023