Житель Монголии употребил в пищу мясо сурка и заразился бубонной чумой

В Улан-Баторе госпитализировали мужчину, который заразился бубонной чумой после употребления в пищу мяса сурка. Об этом во вторник, 8 августа, сообщил портал Xinhua со ссылкой на Национальный центр изучения зоонозных инфекций Монголии.

Отмечается, что мужчина съел мясо грызуна на прошлой неделе. Отмечается, что были изолированы еще пять человек, находившиеся в тесном контакте с заболевшим.

В связи с новым случаем заболевания сотрудники центра напомнили о запрете охоты на сурков и употребления их мяса в пищу. По данным центра, 17 из 21 монгольской провинции по-прежнему подвержены риску заражения.

Бубонная чума — это инфекционное заболевание, которое распространяется блохами, живущими на диких грызунах, и может убить взрослого человека менее чем за сутки без медицинского вмешательства.

Ранее, 29 июня, диагноз «бубонная чума» подтвердился у 21-летнего пастуха в Гоби-Алтайском регионе Монголии.

До этого, 23 июня, сообщалось, что природные очаги чумы были выявлены в Монголии в граничащих с Россией регионах. Всего в стране было обнаружено 137 природных очагов чумы, при этом в зоне повышенного риска западные регионы на границе с Китаем и Россией, где ежегодно регистрируют случаи заболевания людей чумой.