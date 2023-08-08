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Юрист рассказал, как не попасться на удочку телефонных мошенников

Юрист Хаминский: если от вас требуют по телефону совершить какие-то действия, то это мошенники
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
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МВД России сообщило о телефонных мошенниках, склоняющих своих жертв к совершению диверсий. Советами о том, как не попасться на удочку аферистов с «Известиями» 8 августа поделился юрист, руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский.

Ранее в этот день в МВД РФ предупредили, что мошенники начинают разговор с жертвой, используя стандартные приемы. Они сообщают о якобы подозрительных переводах с их банковского счета, о попытках взять от их имени кредит, а также предлагают помочь правоохранительным органам остановить преступников, склоняя своих собеседников к совершению диверсий и террористических актов.

«Следует понимать, что подстрекателями в данном случае выступают всё те же люди, которых мы знаем как телефонных мошенников. Они действуют по указанию спецслужб Украины и используют те же самые психологические приемы, только с другим посылом», — отметил Хаминский.

Во-первых, по его словам, следует с особой осторожностью относиться к звонкам с незнакомых номеров, помня о том, что это может быть телефонное мошенничество, навязчивая реклама, а с недавнего времени — подстрекательство к совершению диверсий.

«Во-вторых, следует обратить на первые цифры номера телефона вызывающего абонента. Если он начинается не с (+7), что означает телефонный код России, сразу бейте тревогу. То же самое касается и префиксов, не похожих на коды сотовых операторов вашего региона. Во всех подобных случаях рекомендуется разъединять соединение и блокировать номер звонившего», — добавил юрист.

В-третьих, он призвал запомнить, что никто — ни следователь, ни сотрудник банка, ни работник собеса — не вправе требовать по телефону от человека совершения любых значимых действий.

В заключение Хаминский посоветовал быть бдительными и помнить, что агенты иностранных спецслужб сейчас проявляют высокую активность.

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Ранее в этот день в Генеральной прокуратуре предупредили, что поджоги военных комиссариатов в России могут быть расценены как террористический акт или диверсия.

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