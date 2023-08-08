В ХМАО чиновнице сделали выговор за снятое в кабинете видео

В городе Пыть-Яха Ханты-Мансийского автономного округа чиновница Екатерина Смирнова получила выговор за видео, на котором она позирует перед камерой в своем кабинете. Об этом во вторник, 8 августа, сообщил глава города Александр Морозов.

«К заместителю начальника отдела подготовки и сопровождения проектно-сметной документации МКУ «УКС г. Пыть-Яха» Екатерине Смирновой применено дисциплинарное взыскание в виде выговора за несоблюдение Кодекса этики и служебного поведения», — написал Морозов на своей странице во «ВКонтакте»

Кроме того, выговор за отсутствие надлежащего контроля за исполнением обязанностей подчиненными был сделан и.о. директора предприятия, на котором работает Смирнова, уточнил глава города.

Ранее, 22 ноября 2022 года, губернатор Саратовской области Роман Бусаргин объявил выговор заместителю министра транспорта и дорожного хозяйства региона Ивану Козаченко, после того как попал в пробку на мосту Саратов – Энгельс через Волгу. Инцидент произошел из-за того, что на мосту скопились троллейбусы, которые остановились вследствие обледенения проводов.