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В ХМАО чиновнице сделали выговор за снятое в кабинете видео

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Фото: соцсети
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В городе Пыть-Яха Ханты-Мансийского автономного округа чиновница Екатерина Смирнова получила выговор за видео, на котором она позирует перед камерой в своем кабинете. Об этом во вторник, 8 августа, сообщил глава города Александр Морозов.

«К заместителю начальника отдела подготовки и сопровождения проектно-сметной документации МКУ «УКС г. Пыть-Яха» Екатерине Смирновой применено дисциплинарное взыскание в виде выговора за несоблюдение Кодекса этики и служебного поведения», — написал Морозов на своей странице во «ВКонтакте»

Кроме того, выговор за отсутствие надлежащего контроля за исполнением обязанностей подчиненными был сделан и.о. директора предприятия, на котором работает Смирнова, уточнил глава города.

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Ранее, 22 ноября 2022 года, губернатор Саратовской области Роман Бусаргин объявил выговор заместителю министра транспорта и дорожного хозяйства региона Ивану Козаченко, после того как попал в пробку на мосту Саратов – Энгельс через Волгу. Инцидент произошел из-за того, что на мосту скопились троллейбусы, которые остановились вследствие обледенения проводов.

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