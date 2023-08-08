В Смоленской области восстановят электроснабжение после урагана

В Смоленской области идут восстановительные работы по возобновлению энергоснабжения после обрушившегося урагана. Об этом во вторник, 8 августа, сообщила пресс-служба ПАО «Россети».

Всего отключение электроэнергии затронуло 594 населенных пункта с населением 45 364 человека. Структурами ПАО «Россети» были оперативно организованы восстановительные работы. В настоящее время ими занимается 71 бригада филиала «Смоленскэнерго», включая 171 специалиста и 75 единиц спецтехники.

Также в область было направлено 30 бригад из других регионов. Работы продолжаются в круглосуточном режиме.

При обнаружении оборванных проводов линий электропередачи жителей призвали не приближаться к ним, а обратиться в энергокомпанию или МЧС.

Накануне на Смоленскую область обрушился ураган. В результате трое детей получили травмы, также были повреждены 21 автомобиль, крыши пяти зданий и повалено 190 деревьев.