Сопровождавшая президента Украины Владимира Зеленского переводчица Анна рассказала о мерах по обеспечению его безопасности во время поездок. Подробностями она поделилась во вторник, 8 августа, в интервью радиостанции Europe1.

Беседа опубликована на фоне сообщения Служба безопасности Украины (СБУ) о задержании жительницы города Очакова Николаевской области, собиравшей сведения о его передвижении.

Анна сообщила, что в ходе поездок с главой государства при ней всегда должны были быть паспорт и аккредитация.

«Меня тоже допрашивали. Я предполагаю, что службы проверяли мои данные. Машину проверили, и нам пришлось отдать свои телефоны за 30 минут до встречи, о месте которой мы узнали только в последний момент», — рассказала она.

Между тем западные СМИ и политики в последнее время всё чаще указывают на разочарование в Зеленском и его политике. Так, 4 августа британский обозреватель Хэмиш де Бреттон-Гордон отметил, что лидерам стран Запада всё больше не нравится риторика украинского президента на фоне неудач в контрнаступлении Вооруженных сил Украины (ВСУ). Он добавил, что Киев вскоре может потерять своих союзников.

2 августа американский телеканал CNBC отметил сильное недовольство администрации президента США Джо Байдена Киевом, вызванное игнорированием Зеленским советов Вашингтона, а также его постоянными требованиями к НАТО о поставках оружия.

До этого, 30 июля, сербская газета Politika заявила о поисках Западом замены Зеленскому. По ее данным, постоянные агрессивные требования украинского президента и его неблагодарность западным покровителям за помощь могут привести не только к тому, что его вынудят договариваться с РФ, но и найдут более сговорчивую и благодарную замену.