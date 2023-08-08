Семака признали лучшим тренером России по итогам сезона-2022/23

Наставник петербургского «Зенита» Сергей Семак признан лучшим тренером страны по итогам сезона-2022/23 по версии Российского футбольного союза (РФС). Об этом 8 августа сообщили на сайте союза.

В сезоне-2022/23 «Зенит» под руководством Семака в девятый раз выиграл чемпионат России, а также получил Суперкубок России.

Также по итогам сезона петербургский клуб признали лучшей командой.

Семак возглавляет «Зенит» с 2018 года, также он был исполняющим обязанности главного тренера команды весной 2014 года. Под его руководством клуб пять раз подряд становился чемпионом России, один раз выиграл кубок и четыре раза — суперкубок страны.

В этот день РФС также утвердил список лучших футболистов по итогам сезона-2022/2023. Лучшими вратарями стали Игорь Акинфеев, Илья Лантратов, а также Илья Помазун. Среди защитников отмечены Вячеслав Караваев, Сергей Волков, Родригао и Барбоса Мойзес. Среди нападающих выделили Александра Соболева, Федора Чалова и Джона Кордобу.