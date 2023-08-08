Джо Байден попросил не списывать его со счетов

Джо Байден вновь оконфузился, заявив, что знает, каково быть списанным со счетов из-за возраста. На встрече с бейсболистами Хьюстон Астрос президент сказал, что непросто, когда говорят, что твой расцвет миновал. Джо Байден — самый возрастной президент США, в ноябре 2022 года ему исполнилось 80 лет, передает телеканал «Известия». Американский лидер иронизировал, что участвует в политике уже 200 или 300 лет, но отметил, что находится в расцвете сил.

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