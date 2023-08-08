Эксперт спрогнозировал рост ВВП России по итогам года более чем на 2%

ВВП России по итогам 2023 года ускорится выше 2% и будет находиться в диапазоне 2–2,2%. Такой прогноз в ходе круглого стола «Перспективы и факторы роста российской экономики» в МИЦ «Известия» дал директор Института народнохозяйственного прогнозирования РАН Александр Широв 8 августа.

«Даже с учетом негативных факторов в отношении импорта и его негативного влияния на производство и ограничений, которые есть по прогнозированию экспорта, мне кажется, что цифру в районе 2–2,2% по итогам года мы будем иметь. Вряд ли с учетом накопленной инерции мы получим меньше», — отметил он.

Экономист напомнил, что импорт неплохо восстанавливался, но в условиях ослабления курса рубля этот процесс затормозился. По его оценкам, рост импорта по итогам 2023 года будет довольно скромным.

«Отчасти это представляет макроэкономическую проблему. Вроде импорт сокращается — это хорошо. Но в условиях дефицита импортных товаров и потребительского, и инвестиционного, и промежуточного назначения (комплектующих) это становится тормозом с точки зрения экономической активности», — пояснил Широв.

Последний виток девальвации нацвалюты будет стоить определенных потерь ВВП, подчеркнул он. Экономист пояснил, что показатель валового внутреннего продукта включает в себя набор доходов, которые формируются в экономике, — прибыль компаний, зарплаты. Они приходят в движение с учетом событий на валютном рынке.

«Если бы всё продолжалось, как было до последнего цикла девальвации, то наши оценка роста превышали 3%. Сейчас, на мой взгляд, мы будем иметь результаты существенно хуже. Всё равно они будут положительными, и, по-видимому, они будут достаточными, чтобы преодолеть спад прошлого года», — заключил Широв.

Ранее, 5 августа, глава Минэкономразвития Максим Решетников сообщил журналистам, что ВВП России по итогам года покажет рост более чем на 2%.

До этого, 31 июля, Банк России опубликовал доклад о денежно-кредитной политике, согласно которому регулятор улучшил прогноз по ВВП. Согласно ему, экономический рост в 2023 году будет в диапазоне 1,5–2,5%

5 июля премьер-министр РФ Михаил Мишустин на встрече с президентом России Владимиром Путиным представил прогноз, согласно которому рост ВВП ожидается больше 2% за год. Также он отметил, что в стране драйвером роста ВВП стала обрабатывающая промышленность.