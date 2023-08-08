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В США указали на бесполезность западных истребителей для ВСУ

В США заявили, что западные истребители не помогут Украине
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Фото: commons.wikimedia.org
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Западное вооружение, в том числе и истребители F-16, не поможет Вооруженным силам Украины (ВСУ) победить Россию, заявил 7 августа американский радиоведущий Гарланд Никсон в эфире на своего YouTube-канала.

«Зачем вообще Украине F-16?» — задался он вопросом.

По мнению Никсона, Киеву уже «ничего не поможет».

Также радиоведущий высоко оценил возможности авиации и флота Российской Федерации, назвав их одними из лучших в мире.

Украина может оставить мечты о возвращении Донбасса и Крыма, заключил он.

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Ранее, 4 августа, телеканал NBC News сообщил со ссылкой на американских госслужащих, что поставки истребителей F-16 Киеву не изменят ситуацию в зоне конфликта. Он обратил внимание, что на обучение ВСУ управлению боевыми самолетами потребуются месяцы, прежде чем желанная авиация появится на поле боя.

Также в начале августа телеканал CNN сообщил, что Соединенные Штаты всё еще ждут, когда европейские официальные лица представят окончательный план обучения управлению F-16, который администрация американского президента Джо Байдена сможет одобрить.

Бывший офицер спецназа, полковник в отставке Анатолий Матвийчук 24 июля в беседе с «Известиями» также отметил, что передача Украине F-16 не изменит ситуацию в зоне спецоперации. Для изменения ситуации на поле боя украинской стороне нужно намного больше истребителей, чем ей будет предоставлено, отметил эксперт.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины с началом спецоперации РФ по защите Донбасса, о которой Россия объявила 24 февраля 2022 года. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за агрессии украинских войск.

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