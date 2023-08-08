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Вирусолог назвал одну из главных причин появления новых заболеваний

Вирусолог Чепурнов: появление новых болезней обусловлено ростом числа людей со слабым иммунитетом
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына
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Появление новых вирусных заболеваний связано с несколькими факторами. Главный из них — это увеличение продолжительности жизни людей с ослабленным иммунитетом благодаря достижениями медицины. Об этом в разговоре с «Известями» 8 августа заявил ведущий научный сотрудник, руководитель лаборатории особо опасных инфекций НИИ Вирусологии в Новосибирске Александр Чепурнов.

«У вирусов развита способность к адаптации. Те из них, которые раньше находились в дикой природе и не были опасны для людей, попав в организм человека с ослабленной иммунной системой, не уничтожаются ею, не погибают, а могут зацепиться за те или иные клетки. Затем в результате нескольких генераций накапливается популяция данного вида, которая адаптировалась к иммунной системе человека. И уже этот новый вид вирусов становится опасен для людей», — заявил Чепурнов.

Другим важным фактором ускоренного появления новых видов возбудителей вирусолог назвал появление в природе большого количества мутагенов на фоне ее загрязнения химическими веществами, которые ускоряют процесс мутации вирусов.

Накануне британская газета The Mirror опубликовала статью, в которой говорится, что в Великобритании построили суперлабораторию на базе секретной военной базы Портон-Даун, в которой ученые готовят прототипы вакцин против «Болезни X» — так принято называть теоретический неизвестный патоген, который способен вызвать эпидемию или пандемию.

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22 мая глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Гебрейесус, выступая на ежегодной ассамблее ВОЗ в Женеве, предупредил о риске появления более опасного штамма коронавируса, а также появления «нового патогена с еще более смертоносным потенциалом». На этом фоне он призвал весь мир быть готовым в будущем дать этой угрозе коллективный ответ.

Директор Научно-клинического центра прецизионной и регенеративной медицины Института фундаментальной медицины и биологии КФУ, член-корреспондент Академии наук Республики Татарстан Альберт Ризванов в разговоре с «Известями» согласился, что угроза появления нового штамма коронавируса, более заразного и опасного, безусловно, сохраняется.

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