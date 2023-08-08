Пленные ВСУ рассказали о насильной мобилизации и отсутствии желания воевать

Пленные военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ) 8 августа рассказали «Известиям» о ситуации в полевых укрытиях.

Первый военный Андрей Моисеенко уточнил, что после прохождения медкомиссии и обучения с инструктором его направили на оборонительные позиции в Житомере. Батальону было поручено охранять предприятия и заводы, а также стоять на блокпостах. Ночью военных собрали и привезли на поезде в город Новомосковск Днепропетровской области.

«Начался обстрел с дронов скидывали гранаты, с РПГ (ручной противотанковый пулемет. — Ред.), не давали даже с блиндажа голову высунуть», — отметил пленный, говоря о взятии российскими военными поста.

Второй пленный Александр Хованец рассказал о принудительной мобилизации на территории Украины.

«Сейчас у нас на Украине просто так по улице не пройдешь, особенно днем. Насильно взяли в военкомат и в тот же день отправили туда, где формировалась наша рота. Были в начале американцы. Но они взяли на себя в основном тактику и чуть-чуть медицины», — пояснил он.

Военный добавил, что обучение бойцов не пригодилось на практике.

«Говорили, что России нечем воевать, но как выяснилось позже, то, наверное, Украине нечем воевать <…> Начался плотный обстрел артиллерии. На позициях никого не было, мы все были в блиндаже. Но там чистый Армагеддон был — земля аж горела», — описал он ситуации в укрытиях.

Штурмовики ВС РФ пообещали не стрелять в пленных, затем вывели их, дали попить. Военный выразил им благодарность за хорошее обращение. Он добавил, что все меньше людей хотят участвовать в боевых действиях.

«Никто не хочет там рваться в бой потому, что понимает, что может стать либо калекой или Грузом-200. Когда мы выехали с нашей роты в составе 40 человек, 12 сразу отказались», — заключил он.

Ранее в этот же день украинский пленный рассказал «РИА Новости» о провале контрнаступления ВСУ. Кроме того, он добавил, что настроение и моральный дух в рядах украинских военных оставляют желать лучшего.

До этого, 4 августа, обозреватель Доминик Сансоне написал в статье для журнала The National Interest, что серьезная подготовка российских войск мешает ВСУ достигнуть поставленных в ходе контрнаступления целей. По словам Сансоне, украинская армия не сможет добиться успеха даже с помощью западного оружия.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.