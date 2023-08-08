Уголовное дело возбудили после гибели рабочего при обрушении трубы на Урале
После гибели промышленного альпиниста при обрушении трубы на заводе в Краснотурьинске возбуждено уголовное дело. Об этом 8 августа сообщило Следственное управление СК России по Свердловской области.
«Днем 7 августа при выполнении на территории бывшего неэксплуатируемого цеха промышленного предприятия в Краснотурьинске работ по демонтажу вытяжной трубы произошло ее неконтролируемое обрушение», — говорится в сообщении ведомства.
В результате пострадали три альпиниста. Двух из них доставили в больницу с различными травмами, третий пострадавший погиб под завалами.
Уголовное дело возбуждено по ч. 2 ст. 216 УК РФ («Нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека»).
«Следственным комитетом проведен осмотр места происшествия, назначен комплекс экспертиз, допрашиваются свидетели, истребуется интересующая следствие документация. Выполняются иные мероприятия, чтобы дать правовую оценку трагедии», — сообщили в управлении СК РФ.
О гибели промышленного альпиниста в Краснотурьинске сообщалось накануне. Была организована процессуальная проверка и назначена судебная медицинская экспертиза.