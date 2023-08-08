На Украине закрыли около 150 автобусных маршрутов в РФ и более 100 из Польши

На Украине министерство развития общин, территорий и инфраструктуры закрыло более 250 автобусных маршрутов в Россию и Польшу. Об этом сообщается во вторник, 8 августа, на сайте ведомства.

«По решению профильной Комиссии было закрыто 280 международных автомобильных маршрутов, из которых <…> маршруты со стороны Польши — 118, маршруты, ведущие в РФ — 140, маршруты в Польшу — 22», — говорится в сообщении.

Отмечается, что министерство начало масштабные изменения в сфере международных автобусных перевозок, и первым шагом является «верификация всех международных маршрутов, чтобы иметь актуальный перечень».

В июне сообщалось, что очереди из украинцев, желающих въехать на российскую территорию, выстраиваются на границе Литвы. Кроме того, отмечалось, что въехать в РФ желают не только украинцы, но и множество граждан Молдавии.

В конце мая в погранслужбе ФСБ сообщили, что Украина вошла в десятку стран по количеству въезжающих в Россию граждан. В нее также вошла и Польша, жители которой стали ездить в РФ чаще на 69%.