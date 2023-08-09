Критика долга

На днях произошло эпохальное событие — агентство Fitch понизило долгосрочный рейтинг США с максимального AAA до второй высшей ступени AA+. Последний раз такое было в 2011 году, когда другое агентство — S&P Global — впервые опустило статус США с наивысшей ступени.

Такое решение в Fitch приняли в связи с растущей долговой нагрузкой американского государства, постоянным процессом повышения потолка государственных заимствований, ростом процентных ставок, потенциальной рецессией в экономике США. За этим оперативно последовали комментарии чиновников страны и банкиров о том, что решение произвольное и на самом деле ничего не значит.

Действительно ли это так?

В 2007 году отношение долга к ВВП США составляло 63%, а сейчас оно около 113%. Большие скачки показателя произошли после финансового кризиса 2008 года. К 2009-му он вырос с 63% до 82%, а затем достиг значения в 100% к 2012 году. Второй резкий скачок произошел в пандемию: из-за необходимости стимулировать экономику показатель увеличился со 106% до 128% в первый год распространения инфекции.

При этом есть и позитив. Такое соотношение госдолга к ВВП в США не самое высокое — например, оно больше в Италии, Греции, Японии. Кроме того, показатель снижался в последние два года.

Предел потолка государственного долга в США был установлен в 1917 году, и с 1960-го конгресс повышал его около 80 раз. Для американской политической системы такой подход — по большей части устоявшаяся политическая игра: партия не у власти использует угрозы допустить дефолт для получения уступок у партии во власти. Во время выборов первые обязательно говорят о необходимости решения проблем с долгом, однако с приходом во власть эти обещания благополучно забываются, и роли меняются.

Сами американские политики нередко признают, что вечный вопрос повышения потолка госдолга — большой политический спектакль. В мае президент-кандидат Дональд Трамп в интервью CNN подверг критике намерение демократов увеличить возможность государственных заимствований. На что ему был задан вопрос, почему он повысил потолок в свой срок. Ответ был: «Потому что тогда я был президентом». На уточняющий вопрос о том, почему же тогда он позволяет себе критиковать процедуру теперь, Трамп заявил: «Потому что сейчас я не президент».

Тем не менее риски действительно нависают. Стоимость обслуживания долга США в июне составляла 2,76% — она выросла с 1,8% годом ранее и находится на самом высоком уровне с 2012 года. ФРС повысила ставку за полтора года с диапазона в 0–0,25% до 5,25–5,5%. Пока стоимость обслуживания задолженности не превышает наблюдаемый уровень инфляции.

При этом на начало июля в денежном выражении она выросла на 25% и уже составляет боле $650 млрд, и с учетом необходимости рефинансирования долга под выросшие ставки этот тренд может продолжиться. А стоимость вскоре превысит триллион.

Рецессия в США активно обсуждается с января 2022-го — ее ожидали и продолжают прогнозировать экономисты и аналитики. Техническая рецессия (спад ВВП) в США наблюдалась в первом полугодии 2022-го. Однако в 2023-м мы видим опережающие ожидания темпы роста ВВП США (2,4%). Уровень безработицы пока близок к историческим минимумам (3,4–3,6%). Такое состояние на рецессию пока не похоже.

Почему же Fitch решило понизить рейтинг? Ключевой тезис аналитиков агентства — последовательное ухудшение качества государственного управления за последние два десятилетия.

Заявление критикует долгосрочный курс экономической политики США, в которой происходят постоянные политические противостояния по вопросу долга и продолжается постепенное ухудшение налогово-бюджетных показателей. Примечательно и время выхода такой критики: уже начинается предвыборная гонка, и кандидаты перед праймериз выдвигают лозунги о необходимости решения вопроса заимствований.

Таким образом, пересмотр рейтинга Fitch по сути своей — критичный комментарий о падении уровня государственного управления в политической системе США. Экономические комментарии агентства — это констатация всем известных фактов.

Глобально факторы давления не изменились. Рейтинг может оказать краткосрочное влияние на финансовые рынки, но оно, вероятно, будет ограниченным по сравнению с решением S&P Global в 2011 году.

Автор — аналитик по международным рынкам «БКС Мир инвестиций»

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