Карта спецоперации на Украине 8 августа

Специальная военная операция по защите мирного населения Донбасса проводится Россией с 24 февраля 2022 года. Отследить ход продвижения совместных войск России, Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), а также посмотреть карту военных действий на 8 августа можно в материале «Известий».

Как сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков, за минувшие сутки ВС РФ поразили передовой пункт управления объединенной группировки украинских войск «Хортица» в районе Красноармейска. Главное из брифинга Минобороны РФ.

Кроме того, на донецком направлении отражены 18 атак штурмовых групп ВСУ, в том числе танковой бригады, в районах Артемовска, Клещеевки и Зайцево.

Также штурмовые отряды ВС РФ заняли более выгодные позиции в районе Ольшан Харьковской области.

В ЛНР поражены личный состав и техника 44-й, 63-й, 66-й механизированных бригад и 1-й бригады спецназначения ВСУ. Сбито 17 беспилотников ВСУ, а также пять снарядов РСЗО HIMARS.