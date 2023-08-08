Собянин назвал число электробусов в системе московского транспорта

В Москве на 90 столичных маршрутах курсирует 1184 электробуса. Об этом мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в своем официальном Telegram-канале во вторник, 8 августа.

«Только в этом году экологически чистые машины вышли на 11 маршрутов: на 10 из них раньше ходили дизельные автобусы», — написал мэр.

Собянин рассказал, что электробусы курсируют между районами на северо-западе, востоке и юго-востоке столицы, передает Агентство городских новостей «Москва».

Он добавил, что на северо-западе столицы до конца 2024 года планируется запустить еще 23 маршрута, передает RT. Это стало возможным благодаря открытию электробусного парка «Митино».

Кроме того, он напомнил, что с 2018 года электробусы перевезли больше 340 млн человек, передает НСН.

Ранее, 16 июня, сообщалось, что в минувшем мае в России продали 1455 новых автобусов, что на 78% больше по сравнению с маем 2022 года.

Лидером продаж стал российский производитель ПАЗ ― 482 проданных автобуса за месяц. На втором и третьем местах расположились ЛиАЗ (231 автобус) и НЕФАЗ (174 автобуса). Кроме того, в пятерку самых популярных производителей автобусов вошли МАЗ (159 автобусов) и Yutong (151 автобус).

Наибольшим спросом пользовались в мае такие модели автобусов, как ПАЗ-3204 (241 автобус), НЕФАЗ-5299 (174 автомобиля), ЛиАЗ-4292 (156 автобусов). Также в топ-5 вошел ПАЗ-3205 (134 автобуса) и МАЗ-206 (123 автобуса).