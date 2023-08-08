Обыски прошли в яхт-клубе в Санкт-Петербурга после гибели пассажира
В Санкт-Петербурге сотрудники прокуратуры и Следственного комитета проводят обыски на месте стоянки яхт на Петровской косе. Как 8 августа сообщил телеканал «78», это связано с гибелью пассажира после крушения прогулочной яхты 21 июля.
Обыски проходят в связи с подозрением на проведение яхт-клубом нелегальных коммерческих пассажирских перевозок.
21 июля прогулочная яхта потерпела крушение в акватории Финского залива. На борту находились пять человек, один из них скончался. В Telegram-канале Северо-Западной транспортной прокуратуры отметили, что подъем затонувшей яхты контролировала лично помощник Санкт-Петербургского транспортного прокурора Анна Яворская.