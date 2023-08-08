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Россиянам назвали продлевающие молодость продукты

Диетолог Верис: для продления молодости нужно исключить продукты с высоким гликемическим индексом
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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После 30 лет у человека замедляется метаболизм, меняется гормональный фон, а также теряется мышечная масса. Какие продукты помогут продлить молодость, рассказал 8 августа эксперт по диетическому питанию, менеджер по продукту компании — производителя протеиновых десертов без сахара FITKIT Артем Верис.

По его словам, необходимо отказаться от сахара, поскольку это калорийный продукт. Если потреблять больше калорий, чем расходовать, то человек будет прибавлять в весе. Это в последствии приводит к нарушению обмена веществ и диабету 2 типа. Кроме того, сахар ускоряет процесс старения кожи, повреждая коллаген и эластин.

«Лучше добавьте в рацион свежие овощи и немного фруктов, которые богаты витаминами и клетчаткой», — приводят слова Вериса «Газета.Ru».

Необходимо обращать внимание на гликемический индекс (ГИ) продуктов. Он показывает, как сильно поднимется уровень сахара в крови. Продукты с высоким ГИ провоцируют резкий скачок глюкозы и выработку инсулина. Нужно меньше есть картофель, белый хлеб, арбуз и другие продуктов, ГИ которых больше 60.

Диетолог советует употреблять чаще авокадо, баклажаны, орехи и грибы, поскольку в них содержатся вещества, положительно влияющие на кожу. Также он предупредил об опасности частого употребления колбасных изделий, поскольку это может привести к развитию гипертонии, сердечно-сосудистых заболеваний и диабету 2 типа. Лучше ввести в свой рацион индейку, курицу и говядину, заключил эксперт.

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Ранее, 4 августа, бьюти-эксперт Юлия Никитина назвала компоненты, помогающие сохранить молодость кожи. Так, ретинол, пептиды и витамин С помогут справиться с этой задачей. Ретинол проникает в глубокие слои кожи, обновляя их. Пептиды, по ее словам, работают с каждой клеткой кожи, а витамин С устраняет пигментацию и неровный тон лица.

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