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Пожилой велосипедист пострадал при наезде авто в Брянске

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В Фокинском районе Брянска в результате наезда автомобиля пострадал пожилой велосипедист. Об этом сообщает региональная Госавтоинспекция.

Авария произошла 7 августа на Московском проспекте. Предварительно установлено, что 23-летний водитель Ford Focus сбил 66-летнего мужчину, который пересекал проезжую часть на велосипеде.

В результате наезда пенсионер получил перелом основания черепа и ушиб головного мозга. Его госпитализировали в реанимацию, пишет NASHBRYANSK.RU.

Стаж вождения автомобилиста составляет чуть более двух лет. В момент ДТП он был трезв. Другие обстоятельства устанавливаются.

27 июля в Якутии 35-летний водитель Toyota Land Cruiser 200 сбил 24-летнего велосипедиста, двигавшегося по встречной полосе. Молодой человек погиб на месте.

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