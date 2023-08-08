Пожилой велосипедист пострадал при наезде авто в Брянске
В Фокинском районе Брянска в результате наезда автомобиля пострадал пожилой велосипедист. Об этом сообщает региональная Госавтоинспекция.
Авария произошла 7 августа на Московском проспекте. Предварительно установлено, что 23-летний водитель Ford Focus сбил 66-летнего мужчину, который пересекал проезжую часть на велосипеде.
В результате наезда пенсионер получил перелом основания черепа и ушиб головного мозга. Его госпитализировали в реанимацию, пишет NASHBRYANSK.RU.
Стаж вождения автомобилиста составляет чуть более двух лет. В момент ДТП он был трезв. Другие обстоятельства устанавливаются.
27 июля в Якутии 35-летний водитель Toyota Land Cruiser 200 сбил 24-летнего велосипедиста, двигавшегося по встречной полосе. Молодой человек погиб на месте.